Barßel Ein Unbekannter hat eine 55-jährige Barßelerin am Samstag, 24. August, gegen 2.25 Uhr verletzt. Nach Angaben der Polizei sei eine unbekannte männliche Person aus einem Gebüsch an der Friesoyther Straße im Bereich Barßel gesprungen und habe die Frau an den Hals gepackt. Dadurch wurde die Barßelerin leicht am Hals verletzt.

Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nehmen die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 sowie die Polizei in Barßel unter Telefon 04499/9430 entgegen.