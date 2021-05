Zeugin beobachtet Täter: Versuchter Diebstahl eines Rollers in Barßel

Barßel Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 26. Mai, gegen 17.17 Uhr versucht einen Motorroller an der Loher Straße in Barßel zu stehlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete eine Zeugin, wie zwei männliche Personen zunächst den Spiegel und anschließend das Kennzeichen des geparkten Rollers abmontierten. Anschließend brachen sie das Lenkradschloss auf und schoben das Fahrzeug in einen angrenzenden Feldweg.

Als sie von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten die Unbekannten fußläufig. Die beiden Personen werden nach Polizeiangaben wie folgt beschrieben: männlich, circa 17 bis 20 Jahre alt. Einer der jungen Männer hatte kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jacke der Marke Adidas und führte ein schwarzes Herrenrad sowie einen schwarzen Rucksack mit. Die zweite Person hat laut Polizei eine kräftige Statur und trug zur Tatzeit eine rostrote Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel ( Telefon 04499/922200) in Verbindung zu setzen.

