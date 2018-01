48-Jährige schwer verletzt

Barßelermoor Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend, 18. Januar, gegen 18 Uhr auf der Iltisstraße in Barßelermoor. Dabei wurde eine 48-jährige Frau von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleuderte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Ammerlandklinik nach Westerstede eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 20-Jähriger aus Barßelermoor mit seinem Pkw die Iltisstraße von Barßelermoor in Richtung Barßel. Dabei übersah er in der Dunkelheit und bei Regen die auf der Straße laufende Frau und erfasste sie mit dem Pkw. An der Iltisstraße gibt es keinen Fuß- und Radweg.