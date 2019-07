Fläche brennt in Baumschule

Barßelermoor Die Feuerwehr Barßel ist am Mittwoch, 24. Juni, gegen 20.15 Uhr zu einem Flächenbrand ausgerückt. In einer Baumschule an der Straße Am Moor in Barßelermoor war eine Fläche von 25 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehr Barßel, die mit vier Fahrzeugen und 21 Kameraden angerückt war, hat durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern können.

Da der Einsatzort mitten im Moor war, hätte durchaus durch die starken Trockenheit, ein Moorbrand entstehen können, heißt es seitens der Feuerwehr. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.