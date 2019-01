Berlin /Cloppenburg Das Landgericht Berlin hat einen 47 Jahre alten Mann aus Cloppenburg am Dienstag wegen versuchten Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte auf offener Straße in Berlin sechs Schüsse auf den Freund seiner damals 18-jährigen Tochter abgefeuert. Zudem soll er an den 31-Jährigen, der bei der Tat im Oktober 2017 lebensgefährlich verletzt worden war, ein Schmerzensgeld von 75.000 Euro zahlen. Auf einen geplanten oder befürchteten „Ehrenmord“ gebe es aber keine Hinweise, so das Gericht.

Der deutsch-türkische Angeklagte war gemeinsam mit seiner Frau in die Hauptstadt gereist, um die Tochter zurückzuholen. Das aus einer jesidischen Familie stammende Mädchen hatte über das Internet einen muslimischen Mann kennengelernt und war heimlich zu ihm nach Berlin gefahren. Vor den Schüssen sei es zu einem Gerangel gekommen, so das Gericht. Mit dem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwältin. Die Verteidiger des nicht vorbestraften Angeklagten hatten keinen konkreten Antrag gestellt.