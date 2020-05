Autofahrer gefährdet andere

Bösel Die Polizei führte am Dienstag in Großraum Bösel eine vierstündige Verkehrskontrolle durch. Von 10 bis 14 Uhr wurde dabei besonders auf Geschwindigkeit-, Gurt- und Handyverstöße geachtet. Dabei wurden sechs Fahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Zwei Personen hatten keinen Gurt angelegt und ein Autofahrer war zu schnell unterwegs. Außerdem wurden zwei Parkverstöße sowie ein abgelaufener TÜV-Stempel an einem PKW-Anhänger registriert.

Im Zuge der Kontrollen stoppten die Polizeibeamten auch einen 35-jährigen Mann aus Lohne ein. Sie hielten ihn auf der Bundesstraße 72 in Höhe „Am Horstberg“ in Vordersten-Thüle an. Dieser hatte zuvor bei unklarer Verkehrslage diverse Fahrzeuge überholt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, teilte die Polizei mit.

