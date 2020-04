Brand: 3000 Quadratmeter Gras in Flammen

Bösel Eine 3000 Quadratmeter große Grasfläche und ein Hochsitz sind am Montagabend gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache am Klasmannsweg in Bösel in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe war mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer bis 22 Uhr löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Feuerwehr Altenoythe legte eine Wasserversorgung von dem direkt am Flächenbrand liegenden Renaturiertem Gewässer an und leitete so die Brandbekämpfung ein. Durch die Corona-Krise konnte nur die Hälfte der Mannschaft alarmiert werden. Da es sich bei der Fläche um ein trockenes Moor handelte, sind in den Abendstunden vereinzelt Glutnester wieder entfacht worden. Die Feuerwehr Altenoythe stellte für die Nacht eine Brandwache auf, die sich um die Glutnester kümmerte. Gegen 0.30 Uhr konnte dann auch die Brandwache die Einsatzstelle in Bösel verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe wurde alarmiert, da der Einsatzort zu Beginn nicht ganz klar war. Laut eines Anrufers sollte es an der Altenoyther Straße Höhe der Hausnummer 58 einen Flächenbrand geben. Auf der Anfahrt dort hin ging ein zweiter Anruf ein, der einen Flächenbrand in Edewechterdamm meldete. Auf der Anfahrt nach Edewechterdamm teilte die Großleitstelle Oldenburg dann mit, dass es einen weiteren Anrufer gab, der den Einsatzort genau nennen konnte, so dass die Altenoyther Feuerwehr auf Böseler Gebiet tätig wurden.