Brand in Bösel: Großer Maistrockner fängt Feuer

Bösel Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr Bösel am Mittwochabend, 18. November: Gegen 17.36 Uhr wurden die Kameraden zu einem Brand an der Overlaher Straße in Bösel gerufen. Bei einem Futtermittelhersteller hat die Maistrocknungsanlage Feuer gefangen.

Zur Unterstützung alarmierte die Leitstelle direkt die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Friesoythe nach. Die Brandbekämpfung nahmen die beiden Wehren mit Hilfe der Drehleiter aus Friesoythe vor. Die Trocknungsanlage hat eine Höhe von rund 25 Metern. Von oben wurde Wasser in das Innere der Anlage gelassen. Um erste Glutnester direkt zu befreien, wurde der Mais von der unteren Öffnung rausgelassen und mit einem Radlader auf dem Hof verteilt. In der Anlage bildete sich eine enorme Hitze, so dass das Feuer die Blechverkleidung angriff. Die Kameraden löschten sowohl von außen, als auch weiter von der Drehleiter aus im Innenbereich der Anlage. Ein übergreifen auf die nebenliegenden großen Silos konnte durch den Einsatz der Feuerwehren verhindert werden.

Nach ersten Polizeiangaben ist die Brandursache vorerst noch unklar. Brandermittler haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Auch die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, liegt laut Polizeiangaben aber im sechsstelligen Bereich.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bösel mit rund 50 sowie die Friesoyther Brandschützer mit 15 Kameraden. Darüber hinaus waren die Polizei, ein Rettungswagen und der lokale Energieversorger vor Ort.