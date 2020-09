Brand In Bösel: Müllcontainer an der Grundschule in Flammen

Bösel Ein Müllcontainer an der St.-Martin-Schule Bösel ist am Freitagabend, 18. September, gegen 20.45 Uhr in Brand geraten. Das aus bisher ungeklärter Ursache entfachte Feuer griff auf einen im Nahbereich befindlichen hölzernen Zaun über. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch durch das Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr Bösel verhindert werden, teilte die Polizei mit. Mit einer Wärmebildkamera stellt die Feuerwehr fest, dass am Schulgebäude kein Schaden entstanden ist. Der Sachschaden am Container und Verschlag wird auf 1200 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Bösel war mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften rund eine Stunde im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe unter 04491/93160 zu melden.