Bösel Hoher Schaden bei einem Brand in einer Schweinemastanlage in der Overlaher Straße in Bösel: Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr geriet – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes – ein Trockner im Sozialraum eines Sauenstalls in Flammen auf. Mitarbeiter bemerkten das Feuer und informierten die Rettungskräfte. Nach Angaben der Polizei griff der Brand nicht auf den Sauenstall über, in dem sich mehr als 1500 Tiere befanden.

Die Feuerwehr Bösel rückte mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen an, nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Der Sachschaden an der elektrischen Anlage und am Gebäude wird von der Polizei auf rund 70.000 Euro geschätzt.