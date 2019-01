Bösel /Cloppenburg Weil er einen Polizeibeamten gebissen hat, hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 37 Jahre alten Mann aus Bösel wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Tat datiert vom 29. Juli vorigen Jahres. Morgens gegen 5.15 Uhr soll der Angeklagte massiv gegen seine Ehefrau vorgegangen sein.

Die Lage muss so bedrohlich gewesen sein, dass sich der minderjährige Sohn des Angeklagten nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei anzurufen. Die rückte mit zwei Beamten an. Dem Wüterich wurde ein Platzverweis erteilt, er sollte aus der Wohnung verschwinden. Bei massiver häuslicher Gewalt ist ein Platzverweis für den Angreifer die Regel. Doch der Böseler wollte sich nicht fügen.

Statt abzuhauen, griff er die Beamten an. Er schlug und trat um sich und traf dabei die Polizisten an den Armen. Diese trugen Abschürfungen an den Oberarmen und am Ellenbogen davon. Damit nicht genug: Im Zuge seines Angriffs auf die Beamten biss der Böseler in den Arm eines der beiden Polizisten. Warum der Angeklagte Polizisten beißt, konnte nicht gänzlich geklärt werden. Die schmerzhaften Verletzungen war anschließend dokumentiert worden. Es lagen Atteste vor, zu leugnen gab es da nichts mehr.

Immer wieder werden Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Bis vor zwei Jahren wurde das häufig als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geahndet. Die Strafen dafür lagen zwischen Geldstrafen und drei Jahren Haft. Vor zwei Jahren hat der Gesetzgeber einen neuen Paragrafen ins Leben gerufen. Jetzt heißt der Tatbestand „tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ mit einem deutlich erhöhten Strafrahmen (von drei Monaten Haft bis zu fünf Jahren Haft). Im Sinne des neuen Gesetzes ist der Angeklagte schuldig gesprochen worden. Weil der Böseler nicht vorbestraft ist, konnte es allerdings bei einer Bewährungsstrafe bleiben.