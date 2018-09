Bösel /Cloppenburg /Oldenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 29 Jahre alter Mann aus Bösel für sechs Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag in zweiter Instanz bestätigt.

Gegen das erste Urteil hatte der Angeklagte Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis. Doch am Donnerstag blieb er seiner Berufungsverhandlung unentschuldigt fern. Die Folge war die Verwerfung der Berufung.

Der Verteidiger des Angeklagten dagegen war anwesend. Er konnte sich das Fernbleiben seines Mandanten nicht erklären. Auf den Termin habe er den Angeklagten noch extra in einem Schreiben hingewiesen, so der Anwalt.

Der 29-jährige Mann ist erheblich vorbestraft, nicht nur wegen Trunkenheitsfahrten, sondern eben auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Angeklagte stammt gebürtig aus Litauen. Immer wieder erzählt er, dass er durchaus über eine Fahrerlaubnis verfüge, die aber in Litauen liege. Im Regelfall kann man eine litauische Fahrerlaubnis in Deutschland umschreiben lassen.

Das aber muss in einer ganz bestimmten Frist geschehen, ansonsten verliert die Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit.

Der Angeklagte hat diese Frist schon lange verstreichen lassen – wenn er denn überhaupt eine Fahrerlaubnis besessen hat. Die Gerichte hatten da so ihre Zweifel.

Immer wieder war dem Angeklagten gesagt worden, er dürfe ohne Fahrerlaubnis kein Auto fahren. Er hat diese Hinweise nicht berücksichtigt. Als er das letzte Mal angehalten und von der Polizei kontrolliert wurde, hatte er wieder davon erzählt, dass seine Fahrerlaubnis in Litauen liegen würde.

Das Cloppenburger Amtsgericht war es leid. Sechs Monate Gefängnis hieß das erste Urteil, das seit Donnerstag nun auch Bestand hat. Sollte der Angeklagte einen guten Grund für sein Fernbleiben haben, könnte er aber noch eine Wiedereinsetzung des Verfahrens beantragen.