Einbruch in Barbetrieb

Bösel Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 12. Juni, in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr in Bösel in einen Barbetrieb an der Schäferstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Gebäude wurden Innentüren aufgehebelt und offensichtlich wurde nach Bargeld gesucht. Die Höhe des Diebesgutes steht bisher noch nicht fest.

Wer zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat und wer sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/9316-0 in Verbindung zu setzten.