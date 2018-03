Bösel Die starken Windböen der vergangenen Tage hinterließen auch am Eichenweg in Bösel ihre Spuren. Dort erwischte es am vergangenen Samstag gegen 12 Uhr einige Tannen so stark, dass sie auf die Straße kippten. Somit musste die Freiwillige Feuerwehr Bösel am Samstag ausrücken, um die umgefallen Tannen zu beseitigen.

Gemeinsam beseitigten die Kameraden im Handumdrehen alle umgekippten Tannen, so dass der Eichenweg schnell wieder befahrbar war. Aufgrund des starken Windes drohten jedoch noch weitere Tannen auf die Straße zu fallen. Auch diese Tannen wurden von den Feuerwehrleuten gefällt und beseitigt, so dass von ihnen keine weitere Gefahr mehr ausging.

Insgesamt nahmen an dem Einsatz 15 Kameraden der Feuerwehr Bösel teil. Schon nach kurzer Zeit waren die umgekippten Tannen beseitigt und wenig später dann auch die weiteren Bäume. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.