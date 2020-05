Feuer In Bösel: Brennender Ballon setzt Dach von Wintergarten in Brand

Bösel Zu einem Brand ist es am Donnerstag, 21. Mai, gegen 19.59 Uhr am Sandker Weg in Bösel gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet ein mit Helium gefüllter Ballon durch eine weggeschmissene Zigarette in Brand. Der Ballon stieg in die Luft auf und landete auf einem Wintergartendach einer dortigen Unterkunft. Daraufhin gerieten die Dachplatten des Wintergartens in Brand. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bösel gelöscht werden.

Es wurden keine Personen bei dem Brand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell wird gegen einen 18-Jährigen aus Bösel wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, so die Polizei.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen