Bösel Macht es nur Tatü und kein Tata oder fällt den Kameraden etwas anderes auf, muss der Mangel schnell behoben werden. Vom Blaulicht bis zum Reifen der Einsatzfahrzeuge und vom Bit für den Akkubohrer bis zur Wasserpumpe reicht Johannes Theilmanns Aufgabenbereich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bösel. Der 48-jährige Oberlöschmeister ist Hauptgerätewart und damit zuständig für die Einsatzfähigkeit sämtlicher Gerätschaften der Wehr. „Mir wird gemeldet, wenn etwas fehlt oder nicht funktioniert“, sagt Theilmann. Dann repariere er es, kümmere sich um Kostenvoranschläge und leite es weiter an den Gemeindebrandmeister.

„Das läuft alles zu wenig, wenn man alles regelmäßig prüft, gibt es im Einsatz auch keine Überraschungen“, sagt Theilmann bei einem Gang zwischen den Feuerwehrautos. So finde sich immer eine neue Baustelle, wenn er stichprobenartig die Tore der Fahrzeuge öffne und den Inhalt prüfe. Gleich treten zwei Kameraden an ihn heran, ein Bedienelement des Blaulichts piept während der Fahrt, obwohl es funktioniere. Ohne seine Kameraden und die Maschinisten sei die Aufgabe nicht zu schaffen. Und auch nicht ohne den Förderverein, ohne den die Feuerwehr auf so manches Hilfsmittel verzichten müsste. „Dadurch haben wir gerade eine neue Rettungssäge bekommen.“

„Jedes Fahrzeug hat zwei Maschinisten, die Fehler an mich melden.“ Auch ein Rolltor an einem der Fahrzeuge, das sich nicht ganz öffnet kommt bei dem Rundgang auf seine Liste. An einem Helm für Motorsäge-Arbeiten ist das Visier nicht richtig befestigt, schon legt er Hand an. „Um Kleinigkeiten kümmere ich mich sofort.“

Die große Stärke der Freiwilligen Feuerwehren sind die Expertisen ihrer Mitglieder: Johannes Theilmann ist KFZ-Meister und damit für seine Aufgabe als Gerätewart gut gerüstet. „Als ich 17 oder 18 war, haben wir noch ganz viel an den Fahrzeugen selbst repariert, heute gibt es dafür zu viele Vorschriften und Normen die eingehalten werden müssen.“ Dennoch falle viel Arbeit an: 50 bis 60 Stunden investiere er zusätzlich zu seinem Hauptberuf und dem Dienst für die Feuerwehr in das Amt des Gerätewartes.

Was definitiv nicht in seinen Aufgabenbereich falle, sei das aufzuräumen, was Kameraden liegen lassen würden. „Hinterherräumen bringt nichts. Sonst räumt man 50 Leuten hinterher und am Ende fragen dich alle wo die Sachen hingekommen sind.“ Das habe er gemacht als er angefangen habe und es schnell aufgegeben.

Strikte Ordnung wird allerdings an den Einsatzfahrzeugen gehalten. Die Rolltore der Autos sind nach einem bestimmten System nummeriert. „6, 4 und 2 sind rechts, 1, 3 und 5 sind links. Im Ernstfall müssen alle wissen, wo was liegt.“ Was sich hinter den Toren verberge, unterscheide sich zwar von Auto zu Auto, aber dafür habe jedes zwei Maschinisten.

Neben vielen Kleinteilen ist Theilmann auch für die Betriebsfähigkeit der Fahrzeuge zuständig. Die Tanks müssen voll sein, die Reifen über genug Luft verfügen und solange die Autos parken, werden sie mit Druckluft für das Bremssystem und Strom versorgt. Auch die nötigen Inspektionen (Normale Hauptuntersuchung plus Technikcheck in der Feuerwehrtechnischen Zentrale) stehen auf dem Aufgabenzettel.

