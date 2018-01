Bösel Giftiger Rauch dringt aus einem in Brand stehenden Altkleidercontainer in Bösel. Um sich dem Brandherd zu nähern, müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bösel ihre Atemschutzgeräte anlegen. Aber werden sie funktionieren? Geht ihnen vielleicht umhüllt von Giftstoffen die Luft aus? „Sie müssen den Geräten blind vertrauen und ihnen ihr Leben anvertrauen können“, sagt Hauptfeuerwehrwart Tobe Koppenberg. „Das ist mein Job“, sagt der Atemschutzgerätewart.

Die oben beschriebene Situation passierte genau so am 14. Dezember in Bösel. Nachdem das Feuer gelöscht war, endet die Arbeit noch nicht. Einfach die Ausrüstung in den Schrank stellen und nach Hause gehen? „Nach jedem Einsatz wird alles kontrolliert. Leere Flaschen werden gegen volle ausgetauscht und es gibt neue Masken und Atemregler“, erklärt Koppenberg. Jedes Teil werde nach dem Einsatz gereinigt, desinfiziert und alle sechs Monate überprüft. Das zu organisieren und dokumentieren ist Koppenbergs Job. Den Austausch erledigt der 31-Jährige bei einer Tauschstation der Feuerwehr in Friesoythe.

Außerdem dokumentiert er die Atemschutzüberwachung. „Es sind immer zwei Atemschutzgeräteträger zusammen im Einsatz. Ihr Luftvorrat wird im Einsatzwagen dokumentiert“, erklärt der Böseler. Regelmäßig würde der Luftvorrat per Funk abgefragt. Sollte ein Feuerwehrmann im Einsatz vergessen, den lebenswichtigen Vorrat zu überprüfen, wird er so daran erinnert. Sollte wirklich alles drunter und drüber gehen oder eines der Geräte eine Fehlfunktion haben, gibt es einen lauten Alarm am System. „Das ist auch im Einsatz nicht zu überhören und laut genug, damit jemand ohne Luft schnell gefunden werden kann“, so Koppenberg. Dafür gibt es extra eine Notfalltasche mit einem Reservesystem, die bei jedem Einsatz bereitsteht. Darin ist auch eine sogenannte Fluchthaube zum Überstülpen für den Kopf, die mit Luft versorgt wird.

1800 Liter Atemluft enthalten die neuen großen Flaschen der Freiwilligen Feuerwehr Bösel. Das hört sich nach viel an, ist im Einsatz unter körperlicher Anstrengung aber schnell weggeatmet. „Man verbraucht im Einsatz etwa 60 Liter Luft pro Minute und es muss immer eine Reserve für den Rückweg beachtet werden“, sagt Koppenberg. Die Kameraden trügen vier Lagen Stoff, Schutzausrüstung und auch den schweren, mit Wasser gefüllten Schlauch und würden deswegen schwer arbeiten. Die Länge des Einsatzes hänge von der persönlichen Fitness jedes Einzelnen ab. Im vergangenen Jahr nutzten die Retter als letzte Wehr im Landkreis noch zwei kleine Flaschen gleichzeitig. Jetzt werde eine große genutzt.

Gleichzeitig muss Tobe Koppenberg neben der technischen Seite auch die menschliche im Auge behalten: Die 22 Atemschutzgeräteträger der 56 Mitglieder starken Feuerwehr müssen regelmäßig geschult, überprüft und quasi selbst auf Funktion überprüft werden. „Keiner darf Bart tragen – auch Dreitagebärte sind verboten, die Masken müssen sitzen“, betont der Hauptfeuerwehrmann.

Die Maskenträger der Feuerwehr müssten alle drei Jahre eine ärztliche Untersuchung bestehen, bei der unter anderem die Lunge geröntgt oder ein Belastungs-EKG durchgeführt werde. „Zusätzlich muss jeder einmal im Jahr die Atemschutzübungsstrecke in Cloppenburg passieren“, so Koppenberg. Auch eine Übung unter Einsatzbedingungen und eine Unterweisung des Gerätewarts seien Vorschrift. „Die Vorschriften sind sehr streng.“

Neben seinem Hauptberuf als Verkäufer im Außendienst und den Einsätzen der Feuerwehr muss Tobe Koppenberg rund 40 Stunden pro Jahr in die Tätigkeit als Atemschutzgerätewart investieren. Seit dreieinhalb Jahren mache er den Job schon. „Als Feuerwehrmann ist das eine Lebensaufgabe, die Kameraden sind wie eine Familie für mich“, betont Koppenberg den Wert seiner Tätigkeit für ihn. Seit 21 Jahren sei er schon bei der Feuerwehr Bösel aktiv. „Man zählt nicht die Stunden, die Arbeit erfüllt einen. Ein Leben ohne Feuerwehr wäre für mich nicht möglich.“

