Bösel Die Feuerwehr Bösel ist am Dienstag, 30. Juni, um 18.25 Uhr zu einem Brand an der Fliederstraße in Bösel gerufen worden. Dort war aus bislang unbekannter Ursache eine etwa acht Meter lange Hecke in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf den angrenzenden Holzschuppen über, der beschädigt wurde. Die Hecke wurde laut Polizei vollständig zerstört.

Beim Eintreffen der Kameraden hatten laut Feuerwehr Nachbarn und Anwohner das Feuer bereits gelöscht. Die Kameraden suchten den Schuppen noch mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab und durchflutete ihn komplett mit Wasser, um auf Nummer sicher zu gehen.

Die Feuerwehr Bösel war mit etwa 30 Kameraden und fünf Fahrzeugen plus First Responder vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, teilte die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefon 04494/308 entgegen.