Fahrer mit3,2 Promillegestoppt

Bösel /Friesoythe Ein aufmerksamer Friesoyther hat sich am Montag, 12. Februar, gegen 13.30 Uhr bei der Polizei Friesoythe gemeldet und mitgeteilt, dass er soeben einen deutlich alkoholisierten Pkw-Fahrer in Friesoythe beobachtet habe. Dieser konnte kurz darauf in Bösel an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden, teilte die Polizei mit. Bei dem 53-jährigen Böseler wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,26 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Pkw-Fahrers sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.