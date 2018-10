Bösel /Friesoythe Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto wurden Einsatzkräfte von Polizei und Rotem Kreuz am Samstag gegen 15.30 Uhr nach Bösel in die Thüler Straße gerufen. Eine 76-jährige Böselerin beabsichtigte die Thüler Straße von der Dorfstraße kommend mit ihrem Fahrrad zu überqueren und übersah dabei nach Angaben der Polizei offenbar einen vorfahrtsberechtigten 68-jährigen Böseler, der mit seinem Wagen von Bösel in Richtung Thüle unterwegs war.

Trotz des Ausweichenmanövers bis auf den Fuß- und Radweg konnte der PKW-Fahrer den Zusammenstoß mit der Radfahrern nicht verhindern. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Doppelt fündig wurde die Polizei bei einer Verkehrskontrollen am Freitagnachmittag im Nordkreis. Ein 21-jähriger Friesoyther wurde mit seinem Auto auf der Moorstraße in Friesoythe durch Polizeibeamte gestoppt. Da der Mann einräumte, vor wenigen Tagen noch Drogen konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einen 21-jährigen Saterländer stoppten die Beamten wenig später auf der Hauptstraße im Saterland, als dieser in Richtung Scharrel fuhr. Ein Drogenvortest verlief nach Polizeiangaben positiv, so dass auch er eine Blutprobe abgeben musste. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.