Garrelerin bei Unfall verletzt

Bösel Am Montag befuhren ein Lkw, ein Auto und Kleintransporter in dieser Reihenfolge in Bösel die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Der vorausfahrende 42-jährige Lkw-Fahrer aus Cloppenburg verringerte hier seine Fahrgeschwindigkeit, um nach links in den Flachsweg abzubiegen. Dies bemerkte der 71-jährige Fahrer des Transporters aus Oldenburg nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Dieser wurde auf den Lkw geschoben, wodurch die 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel leicht verletzt wurde. Der Unfallschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.