Bösel Der Brand eines rund 80 mal 20 Meter großen Geflügelstalls an der Straße Am Wittenberg in Bösel hat am Freitagmorgen ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten auf den Plan gerufen. Rund 120 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Ein Feuerwehrmann aus Bösel wurde durch herabfallende Steine verletzt und von den Rettungskräften des Deutschen Roten Kreuzes ins Krankenhaus gefahren.

Beim Eintreffen der ersten Böseler Einsatzkräfte loderten erste Flammen, kurz darauf zog der Brand durch und der gesamte Stall geriet in Brand. Der Stall war frisch eingestreut worden, Tiere waren aber noch nicht eingestallt. Was das Feuer verursachte, blieb am Freitagmorgen unklar. Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf.

„Gebäudebrand groß“ hieß es in der Alarmierung der Einsatzkräfte. Aus diesem Grund wurde die Feuerwehr Garrel gleich zur Verstärkung an den Brandort gerufen. Aus Friesoythe kam Unterstützung durch die Drehleiter. Auch das Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) – der Löschroboter des Landkreises, der bei der Feuerwehr in Friesoythe stationiert ist – war im Einsatz. So konnten die Flammen im Gebäude großflächig und mit viel Wassereinsatz bekämpft werden.

Schwierigkeiten löste vor allem die Löschwasserversorgung in dem abgelegenen Gebiet aus, beschrieb Markus Tholen, Pressesprecher der Feuerwehr Bösel, die Lage. Löschwasser wurde letztlich aus einem nahe gelegenen Fluss über eine längere Strecke gepumpt. Zudem wurden Löschfahrzeuge im Pendelverkehr an einem Hydranten befüllt.

Neben den drei Feuerwehren war der ABC-Dienst der Feuerwehr Cappeln, die Drohnengruppe der Feuerwehr Garrel, das Deutsche Rote Kreuz Friesoythe sowie die First Responder Gruppe aus Bösel im Einsatz.

Die Einsatzkräfte konnte nicht verhindern, dass der Stall komplett ausbrannte. Die Schadenshöhe ist unklar.