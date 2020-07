Generator gerät in Brand

Bösel An einer Torfverladestation an der Korsostraße im Vehnemoor ist am Donnerstagmorgen ein Generator in Brand geraten. Die Alarmierung sei etwas „kurios“ gelaufen, berichtet Franz-Josef Nording, Gemeindebrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bösel. Die Leitstelle habe den Brand zunächst im Ammerland verortet. Gegen 10 Uhr wurden dann die Böseler benachrichtigt. Die Böseler Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten an, um den Generator abzulöschen. Aufgrund der unklaren Ortslage wurden zwar auch die Wehren aus Husbäke und Jeddeloh alarmiert, diese konnten den Einsatz aber wieder abbrechen.