Kollision beim Abbiegen

Bösel In Bösel kam es am Samstag, 17. März, gegen 20.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw-Fahrer beteiligt waren. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Bösel und ein 24-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg befuhren in genannter Reihenfolge die Thüler Straße in Richtung Thüle. Die 18-Jährige wollte dann nach links auf einen Hof abbiegen. Zeitgleich wollte der 24-Jährige die vor ihm fahrende Fahrzeugführerin überholen. Während des Abbiegens kam es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.