Bösel Erneut ist es in Bösel zu Farbschmierereien gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschmierte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 20. Dezember, 15 Uhr, bis Sonntag, 22. Dezember, 14.32 Uhr zwei Außenwände der Grundschule Bösel an der Fladderburger Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

In der gleichen Zeit wurde auch eine Wand an der Oberschule an der Straße „Auf dem Rahe“ beschmiert. Zudem wurde ein Zaun beschädigt. Hier wird der Schaden ebenfalls auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Telefon 04494/308) entgegen.

„Wir betrachten die Farbschmierereien in einem Kontext“, betonte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer auf NWZ-Anfrage. Die Ermittlungen zu den Fällen seien beim Zentralen Kriminaldienst in Cloppenburg zusammengeführt worden. Weitere Details könne er „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht mitteilen.

Immer wieder kam es in Bösel gerade in der jüngsten Vergangenheit zu Farbschmierereien. Auch die Grundschule Bösel ist nicht zum ersten Mal Ziel der Farbattacken geworden. Sie war jüngst im September beschmiert worden. Zuletzt waren mehrere Waggons und eine Lok der Museumseisenbahn am Bahnhof an der Thüler Straße in Bösel mit roter und schwarzer Farbe beschädigt worden. Außerdem wurde ein Bauwagen dort beschmiert. Die Museumseisenbahner schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 6000 Euro.

Im Oktober besprühte ein unbekannter Täter diverse Spielgeräte, den Brunnen und Mülleimer im Dorfpark in Bösel mit roter Farbe. In den Mülleimern konnten Überreste der roten Sprühdosen festgestellt werden. Die Gemeinde Bösel hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führt, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.