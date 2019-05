Bösel In eine äußerst missliche Lage geriet ein 16-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Bösel. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Jugendliche gegen 4 Uhr die öffentliche Toilette am Dorfpark auf. Noch während der Sitzung wurde die Toilette, wie es heißt, durch einen Verantwortlichen abgeschlossen. Dieser hatte offenbar nicht bemerkt, dass sich noch eine Person auf der Toilette befand.

Da der Schlüsselinhaber anschließend nicht erreicht werden konnte, musste ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr den Jugendlichen befreien, indem er das Türschloss aufbrach.