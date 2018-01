Bösel Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Bösel ereignet. Gegen 21 Uhr befuhr ein 30-jähriger Böseler mit seinem BMW die Overlaher Straße in Richtung Bösel. Dort geriet er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Ursache für den Unfall ist laut Angaben der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta noch unklar. Bei dem Unfall wurde der 30-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, die Freiwillige Feuerwehr Bösel befreite den schwer verletzten Fahrer. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 12.500 Euro geschätzt.