Zigarettendiebstahl In Bösel: Diebesbande nach 20 Minuten geschnappt

Bösel /Petersdorf Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Am vergangenen Freitag, 27. März, kam es gegen 14.11 Uhr in Bösel durch drei männliche Täter zum Diebstahl diverser Tabakwaren in einem Verbrauchermarkt an der Friesoyther Straße. Angestellte des Marktes lieferten die Polizeibeamten derart gute Fahndungshinweise, dass ein Pkw mit drei männlichen Tatverdächtigen bereits gegen 14.30 Uhr im Bereich Petersdorf kontrolliert werden konnte.

Im Wagen befanden sich drei männliche georgische Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, Tabakwaren im Wert von etwa 500 Euro gestohlen zu haben. Im Fahrzeug wurde entsprechendes mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Außerdem sollen die Männer für einen weiteren Ladendiebstahl im Bereich Vechta vom selben Tag verantwortlich sein. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Westerstede am Samstag, 28. März, gegen alle drei Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Während der Maßnahmen äußerte einer der Männer den Verdacht am Corona-Virus erkrankt zu sein. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.