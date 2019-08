Bösel Eine Katze mit zwei Katzenjungen ist am Mittwoch, den 31. Juli 2019, um 21.30 Uhr, an der Straße Am Tonberg ausgesetzt worden. Anwohner hatten beobachtet, wie zwei unbekannte Personen eine Transportbox abstellten und mit einem dunklen Auto mit dem Kennzeichenfragment „CLP-MP ??“ wieder davonfuhren.

In der zurückgelassenen Box befanden sich die Katze mit ihren Jungen, teilt die Polizei mit. Anwohner nahmen die Tiere in Obhut und versorgten sie. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, dass derzeit gegen Unbekannt geführt wird.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel. (04491)-93160 in Verbindung zu setzen.