Schild beschädigt und davongefahren

Bösel Am Samstag, 25. August, ist zwischen 10 und 10.30 Uhr ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr Friesoyther Straße/Eschstraße in Bösel durch einen vermutlich dunklen Pkw mit Anhänger beschädigt worden. Laut Polizei verließ der Führer des Gespanns vermutlich den Kreisverkehr in Richtung Friesoythe, woraufhin der Anhänger durch überhöhte Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und gegen das Schild prallte. Das Schild und der Anhänger wurden erheblich beschädigt.

Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04494/308 (Bösel) oder Telefon 04491/9316-0 (Friesoythe).