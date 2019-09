Bösel An der Ginsterstraße in Bösel haben bislang unbekannte Täter mit Reißzwecken gespickte Salamischeiben ausgelegt. Eine Hundehalterin aus Bösel war am Freitagmittag dort mit ihrem Hund spazieren. Er hatte eine Salamischeibe gefressen, bevor die Halterin bemerkt hatte, dass die Scheiben manipuliert worden waren. Sie brachte den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige, erfuhr die NWZ.

Der Hund habe operiert werden müssen, aus seinem Magen wurden Reißzwecken entfernt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf NWZ-Nachfrage. Nach ersten Erkenntnissen habe der Hund überlebt.

Immer wieder werden der Polizei Vorfälle von so genannten „Giftködern“ gemeldet. Allerdings, so der Polizeisprecher, sei nicht immer klar, ob es sich dabei tatsächlich um eine vorsätzliche Tat handele.

In diesem Fall allerdings ist die Intention deutlich: Der Täter hatte versucht, den Tieren zu schaden, sie womöglich zu töten. Die Polizei rät Hundehaltern, Tiere an der Leine zu halten und genau darauf zu achten, was sie fressen.