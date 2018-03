Unfall mit 3,65 Promille

Bösel Mit einem Atemalkoholwert von 3,65 Promille hat ein 42 Jahre alter Autofahrer am Samstag gegen 22 Uhr auf der Overlaher Straße in Bösel einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben verlor der Mann in einer Linkskurve im Bereich einer 70er Zone aufgrund des Alkoholeinflusses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Leitpfosten und einen Baum. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Einen Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht abnehmen: Er besitzt gar keinen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.