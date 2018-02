Bösel Drei Leichtverletzte hat am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Overlaher Straße in Bösel gefordert. Nach Angaben der Polizei war ein 25 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen aus Richtung Bösel in Richtung Edewechterdamm fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Radlader aufgefahren.

Unfallzeugen halfen dem leicht verletzten Mann, aus seinem Wagen auszusteigen. Der Radlader-Fahrer blieb unverletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer, der die Overlaher Straße in Richtung Bösel befuhr, erkannte aber offenkundig die Situation zu spät und fuhr gegen den auf der Straße stehenden Wagen des 25-Jährigen. Glücklicherweise hatte dieser das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 69-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin leicht verletzt.

Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 25-Jährigen gegen einen Renault Kangoo geschleudert, der dabei beschädigt wurde.