Bösel Auf der Kreuzung Schäferstraße/Jägerstraße/Garreler Straße war es am 13. November zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Nicht der einzige Unfall auf dieser Kreuzung. Zuletzt wurde im Planungsausschuss des Gemeinderats in Zusammenhang mit dem Standort für eine neue Kindertagesstätte (im Bereich Neuland) über diese Kreuzung debattiert. Gerade aus dem neuen Baugebiet Südlich der Jägerstraße werden künftig Eltern die Kreuzung überqueren müssen auf dem Weg zur Kita.

Die Kreuzung entwickle sich zu einem Unfallschwerpunkt, daher sieht die Gemeinde Bösel Handlungsbedarf. Auf deren Initiative machte sich die Kreisverkehrskommission zusammen mit Verantwortlichen der Gemeinde Bösel, darunter Bürgermeister Hermann Block, am Donnerstag ein Bild von dem Bereich.

Nach Auskunft des Landkreises haben sich im Kreuzungsbereich in diesem Jahr bislang zwei Unfälle mit vier Leichtverletzten ereignet. In den vergangenen drei Jahren gab es acht Unfälle mit insgesamt acht Leichtverletzten. „Aufgrund dieser Zahlen handelt sich nicht um eine Unfallhäufungsstelle“, so Kreissprecher Sascha Sebastian Rühl auf NWZ-Anfrage. Hauptunfallursache sei gewesen, dass Autofahrer die Vorfahrtszeichen missachteten. Vor Ort zeigte sich nun, dass die Sicht nach links bei der Ausfahrt aus der Jägerstraße in Fahrtrichtung Bösel für das Unfallgeschehen ursächlich sein könnte. Ein Verkehrsschild auf der Dreiecksinsel führe augenscheinlich zu einer Sichtbehinderung für Linksabbieger aus der Jägerstraße in Fahrtrichtung Bösel.

Die Verkehrskommission schlägt daher vor, das Verkehrszeichen um etwa einen halben Meter nach unten zu versetzen, damit Autofahrer drüber gucken können und damit den Verkehr besser im Blick haben. Derzeit ist es in etwa 1,25 Meter Höhe angebracht.

Für die Gemeinde Bösel sei das „ein erster Schritt“, sagte Bürgermeister Hermann Block. Die Kreuzung dort bleibe aber unter „verschärfter Beobachtung“ der Gemeinde, kündigte Block an. Die Kommune will dort nun die gemeindeeigene Messanlage aufstellen, um Verkehrsaufkommen und -geschwindigkeiten zu dokumentieren. Weitere konkrete Maßnahmen, um für mehr Sicherheit an der Kreuzung zu sorgen, seien aber noch nicht definiert. Zumal dafür auch die Einstufung als Unfallschwerpunkt erfolgen muss. Das bedeutet: Erst wenn es dort häufiger kracht, wird über weitere Maßnahmen nachgedacht.

In der Vergangenheit war über den Bau eines Kreisverkehrs diskutiert worden. Mittlerweile werden Kreisel gerade außerhalb geschlossener Orte kritischer gesehen. Auf der Kreuzung habe der Verkehr zugekommen, meint Block beobachtet zu haben. Er sieht die Mautpflicht, die auch auf der B 72 greift, als Grund dafür.