Bokel Der Hof Götting in Bokel gilt als der älteste Hof in der Gemeinde Cappeln. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte das historische Anwesen aus dem Jahr 1825 völlig nieder.

Als die Feuerwehr Cappeln gegen 1 Uhr am Einsatzort an der Bokeler Straße anrückte, stand das Reetdach gedeckte Fachwerkhaus bereits in hellen Flammen. Drei Bewohner des Hauses – eine 33-jährige Frau, ein 29-jähriger Mann und ein dreijähriges Mädchen – konnten das Gebäude zum Glück rechtzeitig verlassen, mussten aber mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer nahm so große Ausmaße an, dass schnell weitere Feuerwehren angefordert wurden. Neben dem DRK und der Polizei waren insgesamt waren rund 150 Kameraden der Feuerwehren aus Cappeln, Elsten, Schwichteler, Bevern, Emstek, Lüsche, Bakum und Vechta im Einsatz.

Sie konnten das Hauptgebäude zwar nicht mehr retten, doch es gelang ihnen, durch massiven Wassereinsatz eine angrenzende Scheune zu retten. Außerdem musste ein Hof in der Nachbarschaft wegen Funkenflug geschützt werden. Starke Rauchentwicklung, die bis nach Cappeln zog, erschwerten die Löscharbeiten. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.

Die Feuerwehren waren noch bis Sonntagmorgen im Einsatz. „Es gab eine tolle Unterstützung der Nachbarschaft bei der Betreuung der Anwohner und der Betreuung der Einsatzkräfte“, lobte Tim Backhaus, Pressewart Freiwillige Feuerwehr Cappeln, das vorbildliche Verhalten der Nachbarn.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen noch nicht fest, teilte die Polizei mit.•