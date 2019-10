Brake /Friesoythe Tödliche Verletzungen erlitt ein 80-jähriger Lkw-Fahrer aus Friesoythe bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Brake. Er war am Mittwoch, 2. Oktober, gegen 7.55 Uhr mit seinem Lastwagen auf einen Sattelzug aufgefahren, der Neuwagen transportierte. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 80-Jährige nur noch Tod aus der Fahrerkabine geborgen werden. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Der verunglückte Lkw-Fahrer war nach Auskunft der Polizei mit seinem unbeladenen Lastwagen und anhängendem Tankauflieger auf der B 212 in Richtung Brake zwischen der Raiffeisenstraße/Golzwarder Kreuzung und dem Abzweig zur B 211 in Richtung Oldenburg unterwegs. Wegen eines hohen Verkehrsaufkommens, der Sperrung der einmündenden Weserstraße wegen Bauarbeiten und einer dort aufgestellten Ampelanlage hatte sich auf der B 212 in Fahrtrichtung Brake allerdings ein Rückstau gebildet. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Osnabrück, der mit seinem Laster vor dem des 80-Jährigen in Richtung Brake fuhr, erkannte nach Polizeiinformationen diesen Rückstau und bremste seinen Sattelzug ab. Der 80-Jährige habe diesen Rückstau zu spät erkannt und noch zu bremsen versucht, so die Polizei weiter. Der Friesoyther habe zwar noch nach rechts ausweichen können. Bei diesem Ausweichmanöver sei er aber mit seinem Fahrzeug gegen den Sattelanhänger des Autotransporters gefahren. Der 80-Jährige wurde dabei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde sofort ein Rettungshubschrauber alarmiert. Den verunglückten Fahrer hätten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Brake, im Einsatz waren die Ortwehren Hafenstraße sowie Golzwarden, allerdings nur noch tot bergen können. Insgesamt waren die Freiwilligen Feuerwehren mit 25 Mann vor Ort.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die B 212 zwischen dem Golzwarder Kreuz und der Weserstraße voll gesperrt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Brake richteten eine Umleitungsstrecke ein, die aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens überlastet war.

Ebenfalls war neben einem Rettungswagen ein Notarztfahrzeug eingesetzt. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt.

Der Schaden an der auffahrenden Sattelzugmaschine, am Autotransporter sowie an den geladenen Fahrzeugen wurde auf etwa 220 000 Euro geschätzt. Die Sperrung der B 212 konnte erst am frühen Nachmittag aufgehoben werden, nachdem der schwer beschädigte Lastwagen abgeschleppt worden war.