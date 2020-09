Fenster Und Türen Geschlossen Halten: Brand in Friesoyther Schweinestall – zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Friesoythe Großeinsatz für zahlreiche Feuerwehren: In Friesoythe ist am Dienstagmorgen ein Brand in einem Schweinestall an der Pehmertanger Straße ausgebrochen. 100 Tiere konnten gerettet werden, rund 850 befanden sich noch im Stall. Gegen 10.30 Uhr hielt der Brand noch an, war aber bereits unter Kontrolle.

Mit Hilfe der Drehleiter hatten die mehr als 100 Feuerwehrkräfte vor Ort den Brand schnell unter Kontrolle. Jedoch griff das Feuer von dem Schweinestall auf angrenzende Bäume über.

Durch den Brand kommt es aktuell zu Sichtbehinderungen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es besteht außerdem Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Dies gilt auch für die Ortschaft Bösel. Es könnten Schweine auf der Fahrbahn laufen, die während des Feuers aus dem Stall gelaufen sind. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden.

Was den Brand ausgelöst hat, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg, Markhausen, Bösel und auch die Garreler waren mit ihrer Drohne vor Ort. Ebenfalls war der Einsatzleitwagen der Kreisfeuerwehr Cloppenburg im Einsatz.

Dieser Artikel wird laufend mit weiteren Informationen aktualisiert.