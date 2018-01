Bühren /Emstek Bei einem Küchenbrand in einem Haus an der Straße „Auf dem Schlatt“ in Bühren ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden. Ein 68-jähriger Bewohner hatte sich am Montagmorgen in einer Bratpfanne etwas zu essen zubereitet. Dabei entzündete sich das Fett, so dass die Küchenzeile in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an und konnte das Feuer löschen. Der 68-jährige Mann blieb unverletzt.

• Ein 29-jähriger Vechtaer hat laut Polizei am frühen Montag gegen 5.45 Uhr in Emstek verursacht und sich dabei leicht verletzt – er war mit 1,67 Promille unterwegs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der 29-Jährige war auf der Cappelner Straße in Richtung Westeremstek unterwegs und geriet beim Überholen ins Schleudern. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.