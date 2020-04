Blaulicht: 29-Jährige attackiert drei Polizeibeamte

Cappeln Zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ist es am Mittwoch gegen 18.25 Uhr in Cappeln gekommen. Eine Beamtin wurde durch einen Fingerbiss leicht verletzt.

Der Polizei war eine hilflose Person in der Bakumer Straße gemeldet worden. Diese sollte auf einer stark befahrenen Straße laufen. Vor Ort trafen die Beamten eine stark alkoholisierte 29-Jährige an. Als die Frau zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden sollte, wurde diese zunehmend aggressiver. Die 29-Jährige schlug eine 30-jährige Polizeibeamtin und trat nach einem 29-jährigen Polizeibeamten. Beide Polizisten blieben unverletzt. Darüber hinaus biss die 29-Jährige einer 28-jährigen Polizeibeamtin in einen Finger, wodurch diese leicht verletzt wurde. Gegen die Angreiferin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.