Cappeln Ein neues Löschfahrzeug hat die Freiwillige Feuerwehr Cappeln in der vergangenen Woche abgeholt und vorgestellt. Ortsbrandmeister Torsten Koopmeiners und einige Mitglieder der Feuerwehr waren nach Dissen gefahren. Bei der Firma Schlingmann wurde das Fahrzeug gebaut und fertig gestellt. Es handelt sich um ein HLF 20. Neben einem Rettungssatz befinden sich ein Wassertank und viele weitere technische Geräte am Fahrzeug. Ein Lichtmast und eine Seilwinde gehören ebenfalls dazu. „Das ist ein optimales Fahrzeug für unsere Feuerwehr“, sagte Torsten Koopmeiners bei der Vorstellung des Fahrzeuges. Offiziell wird das Einsatzfahrzeug am 23. Februar übergeben. „Doch es ist ab sofort einsatzbereit“, sagte der Ortsbrandmeister. Unter großer Beteiligung der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, wurde das Löschfahrzeug zum Feuerwehrhaus gebracht.