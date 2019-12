Cappeln Investitionen von insgesamt 115 080 Euro in die Freiwilligen Ortsfeuerwehren hat der Gemeinderat Cappeln auf seiner Sitzung beschlossen. Aber auch ein personeller Wechsel stand auf der Tagesordnung.

Welcher Postenwurde neu besetzt ?

Der neue stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Schwichteler ist Jan-Bernd Hackmann. Er wurde einstimmig vom Gemeinderat ernannt. Dies war nötig geworden, da der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Jörg Witte sein Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig niederlegt. Da Hackmann noch nicht die erforderlichen Lehrgänge absolviert hat, übernimmt er das Amt zunächst kommissarisch für zwei Jahre.

Welche Gerätschaftenwerden neu angeschafft ?

Außerdem beschloss der Rat einstimmig, für die Freiwillige Feuerwehr Cappeln einen zweiten hydraulischen Rettungssatz (Rettungsschere, Spreizer) für rund 25 000 Euro anzuschaffen. Dieses Gerät, das bei allen anderen Kommunen des Landkreises bereits mindestens doppelt vorhanden ist, wird dann eingesetzt, wenn der erste Rettungssatz während eines Einsatzes nicht funktioniert.

Welche technischen Geräte werden benötigt ?

Zudem sollen zwei Einsatznavigationsgeräte für die Feuerwehr Cappeln sowie je ein Gerät für die Feuerwehren Elsten und Schwichteler angeschafft werden. Das beschloss der Rat ebenfalls einstimmig. Die Geräte, die eine direkte Verbindung mit der Einsatzleitstelle herstellen, werden insgesamt circa 7200 Euro kosten.

• Um einen sicheren Funkbetrieb zu gewährleisten, beschloss der Rat einstimmig, sechs Funktechnikgeräte für die Feuerwehr in Cappeln, zwei Geräte für die Wehr in Elsten sowie eines für die Feuerwehr in Schwichteler anzuschaffen. Insgesamt wird dies rund 2880 Euro kosten.

Müssen Fahrzeugeneu beschafft werden ?

Einstimmig fiel auch der Beschluss des Gemeinderates Cappeln, für die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen für die Freiwilligen Feuerwehren Elsten und Schwichteler insgesamt 50 000 Euro im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

Wie sieht es bei derEinsatzkleidung aus ?

Als letzter Punkt stand die Beschaffung von Ersatzeinsatzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehren auf der Tagesordnung. Dies sei laut der Gemeindefeuerwehr Cappeln notwendig, damit die Feuerwehrleute, während ihre schmutzige Einsatzkleidung gereinigt wird, einsatzfähig bleiben. Es ist geplant, einen Kleidungspool aufzubauen, der von einem der Feuerwehrleute verwaltet wird. Dafür soll nun Ersatzkleidung für 34 der insgesamt 101 Kameraden aller drei Freiwilligen Feuerwehren beschafft werden, deren Kleidung noch nicht dem aktuellen Standard entspricht. Der Rat beschloss deshalb einstimmig die Anschaffung der Ersatzkleidung für insgesamt rund 30 000 Euro sowie eine Anpassung der Aufwandsentschädigungssatzung für die Verwaltung des Kleiderpools.