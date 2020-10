Unfall im Cappelner ORtskern: 28-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Cappeln In den Gegenverkehr ist am Montag um 6.40 Uhr ein 28-jähriger Emsteker gekracht. Der Unfall ereignete sich auf der Großen Straße in Höhe der Straße Am Winkel in der Cappelner Ortsmitte. Als der 28-jährige Autofahrer von seiner Straßenseite abkam, fuhr dort ein 59-jähriger Autofahrer aus Bakum.

Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, heißt es von der Polizei. Warum der Emsteker von seiner Straßenseite abkam, ist laut Polizeiangaben derzeit noch unklar.

Da eines der beteiligten Fahrzeuge über einen Gastank verfügte und Qualm austrat, wurde die Feuerwehr Cappeln alarmiert. Diese rückte mit zwölf Feuerwehrmitgliedern zum Einsatzort aus, wie Tim Backhaus, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Cappeln, am Montagnachmittag mitteilt.

Außerdem streuten die Kameraden Flüssigkeiten ab, die nach dem Unfall ausgetreten und auf die Fahrbahn gelaufen war. Beide Autos wurden schließlich abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, teilt die Polizei abschließend mit.