10 000 Euro Schaden nach Unfall

Cloppenburg Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 213 ist es glücklicherweise bei Blechschäden geblieben. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 21.15 Uhr auf Höhe der Autobahn 29. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Bösel befuhr die Bundesstraße 213 in Richtung Cloppenburg und wollte nach links auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg abbiegen. Hierbei missachtet dieser laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines entgegenkommenden 39-jährigen Autofahrers aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf circa 10 000 Euro geschätzt.

