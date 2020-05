35-Jähriger weigert sich zu pusten

Cloppenburg „Mit erheblichen Auffälligkeiten“ in seiner Fahrweise sah am späten Samstagabend ein Zeuge einen Autofahrer auf dem Prozessionsweg in Cloppenburg fahren. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann parkte seinen Kleinwagen dann dort. Der Zeuge rief gegen 23.15 Uhr die Polizei.

Eine Funkstreife traf den vom Zeugen beschriebenen Mann dann auch auf dem Prozessionsweg an und die Polizisten stellten bei dem 35-jährigen Fahrer einen starken Alkoholgeruch fest. Einen Führerschein hatte der Mann nicht vorzuweisen. Der Cloppenburger weigerte sich, zu „pusten“, also zunächst einen Atemalkoholtest zu machen. Deswegen wurde er mit dem Streifenwagen ins nächste Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Polizei leitete gegen den 35-jährigen Cloppenburger ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.