Cloppenburg Volltrunken hat eine 40-jährige Autofahrerin am Donnerstag im Rückwärtsgang ein anderes Auto und eine Hauswand angefahren – auf dem Rücksitz befand sich die 4-jährige Tochter, die nicht angeschnallt war. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 21.45 Uhr an der Stormstraße in Cloppenburg. Die Autofahrerin aus Garrel fuhr nach dem missglückten Manöver weiter, Zeugen alarmierten die Polizei. Die Frau konnte wenig später durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Frau wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.