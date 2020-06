45 Cloppenburger Feuerwehrleute Unterwegs: Auf dem Herd vergessener Kochtopf löst Großeinsatz aus

Cloppenburg Ein auf dem Herd vergessener Kochtopf hat am Donnerstag gegen 22.20 Uhr zu einem Großeinsatz auf dem Pieper-Gelände in Cloppenburg geführt. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am alten Gaswerk“ hatte sich zu fortgeschrittener Stunde etwas zu essen gekocht, sich dann aber ausgesperrt und den Topf darüber vergessen, so die Polizei am Freitag.

Nach ersten Informationen sollte ein Rauchmelder zu hören und Rauch zu sehen gewesen sein. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befanden sich bereits 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg mit sechs Fahrzeugen und ein Wagen des Rettungsdienstes vor Ort. Alle Bewohner des Wohnobjektes waren vorsorglich evakuiert worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die betroffene Wohnungstür und stellten in der Wohnung eine Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer fest. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist keine Person verletzt worden und kein Schaden in der Wohnung entstanden.

Unfall auf A 1

Ein 56-jähriger Cloppenburger verursachte am Freitag gegen 1.30 Uhr mit seinem Lkw-Gespann auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener einen Unfall im Bereich einer Nachtbaustelle. Zum Unfallzeitpunkt war der Hauptfahrstreifen des zweispurigen Bereiches gesperrt gewesen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Aus bislang unbekannten Gründen überfuhr der 56-Jährige am Beginn der Nachtbaustelle die dort aufgestellten Baken und kollidierte mit einem auf den Hauptfahrstreifen abgestellten Sicherungsanhänger. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte das Lkw-Gespann auf den Überholfahrstreifen und anschließend nach rechts durch die Außenschutzplanke in einen Graben, wo das Gespann umstürzte. Es entstand Sachschaden am Lkw-Gespann, am Sicherungsanhänger, der Baustellenabsicherung sowie an der Außenschutzplanke. Zudem verendeten von den 850 geladenen Puten etwa 500. Die übrigen Tiere wurden nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landkreises Diepholz in einen nahegelegenen Schlachthof gebracht. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Bereich der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen bis in den Freitagvormittag gesperrt, um den Lkw und die Puten bergen zu können. Die entstandene Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

PKW beschädigt

Unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 2 Uhr, von einem Grundstück an der Margaretenstraße in Cloppenburg einen Rasensprenger. Zudem zerkratzten sie einen grauen Renault Kangoo, so dass Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 9 31 60) entgegen.

Smartphones geklaut

Zwei unbekannte Täter stahlen am Donnerstag gegen 13.45 Uhr aus dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters an der Bahnhofstraße/Ecke Sevelter Straße in Cloppenburg zwei gesicherte Smartphones aus einer Auslage. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Stadtpark. Bei den beiden Tätern handelte es sich um eine weibliche und männliche Person. Der Mann wurde als circa 1,72 Meter groß, dünn, bekleidet mit einem schwarzen Cap, einer Kapuze und einer Trainingsjacke beschrieben. Die Frau trug eine blaue Jacke. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht gefasst werden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.