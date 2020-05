45-Jährige Legte Benzinspur Um Haus: Schwere Brandstiftung in Cloppenburg nicht nachzuweisen

Cloppenburg Wollte eine 45 Jahre alte Frau aus Cloppenburg das Haus ihres Schwagers in Brand setzen? Der Fall ließ sich nicht klären, so dass das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht das Verfahren wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung ohne Auflagen einstellte. Das Jugendgericht war für den Fall (Jugendschutzsache) zuständig, weil kleine Kinder betroffen waren. Sie hatten sich zusammen mit ihrer Mutter in dem Haus des Schwagers aufgehalten, als es draußen brannte.

Nur kleine Flammen

Die Mutter hatte mit ihren Kindern in einer Nacht im November 2019 rechtzeitig das Haus verlassen können. Die Flammen draußen waren so klein gewesen, dass man darüber hinwegsteigen konnte. Die Motivlage der Angeklagten und das, was sie sich mit ihrer mutmaßlichen Brandlegung vorgestellt hatte, blieben im Verfahren unklar. Fest steht jedoch, dass sich die 45-Jährige von ihrem Schwager benachteiligt gefühlt hatte. Fest steht außerdem, dass die Angeklagte um das gesamte Haus des Schwagers Rasenmäher-Benzin verteilt hatte.

Sie will nicht gewusst haben, dass sich im Haus eine Mutter mit ihren kleinen Kindern aufhielt. Sie will das Feuer auch nicht entfacht haben. Die Zeugin im Haus hatte aber die Flammen gesehen. Deswegen hatte sie ja zusammen mit ihren Kindern fluchtartig das Haus verlassen.

Der Angeklagten war aber nicht nachzuweisen gewesen, dass sie das Feuer auch tatsächlich entfacht hatte. Und wenn doch, war nicht klar, ob es sich um den Versuch einer schweren Brandstiftung oder nur um eine Sachbeschädigung gehandelt hatte. Die Staatsanwaltschaft und später auch das Gericht gingen nicht davon aus, dass das Feuer draußen geeignet gewesen wäre, das Haus tatsächlich in Brand zu setzen. Das Rasenmäher-Benzin hatte nicht richtig gebrannt. Ein Übergriff auf das Haus war nicht zu erwarten gewesen.

Verfahren eingestellt

Zu viele Fragen blieben in dem Verfahren unbeantwortet. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht dann das Verfahren gegen die Angeklagte ohne Auflagen ein.