Cloppenburg Wegen exhibitionistischer Handlungen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 73 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Das Jugendgericht war für den Fall zuständig, weil die Opfer Kinder sind. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der Angeklagte vor drei elfjährigen Mädchen die Hosen heruntergelassen.

Das Haus des Angeklagten befindet sich ganz in der Nähe eines Spiel- und Sportplatzes. Dort spielen und trainieren viele Kinder, so auch die drei Mädchen. Die hatten am Tattag Radschlag geübt. Der Angeklagte stand den Feststellungen zufolge zu diesem Zeitpunkt an seinem großen Wohnzimmerfenster. Dort soll er sich dann sichtbar für die Mädchen entblößt haben.

Im Verfahren hat der 73-Jährige die Vorwürfe bestritten. Er habe harmlos in seinem Zimmer gesessen und Zigaretten gestopft, sonst nichts. Das Gericht glaubte ihm aber nicht. Weil der Angeklagte die Taten bestritt, mussten die drei Mädchen als Zeuginnen gehört werden. Das Gericht schenkte ihnen dann auch vollen Glauben. Sie hatten absolut überzeugend ausgesagt.

Den Kindern war die Vernehmung peinlich gewesen. Der Angeklagte hätte ihnen das mit einem Geständnis ersparen können, er wollte aber nicht. Schon einmal hatte sich der Angeklagte wegen des Vorwurfes exhibitionistischer Handlungen verantworten müssen. Das damalige Verfahren war aber eingestellt worden. Der Angeklagte kann jetzt noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Dann müsste der Fall vor dem Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz neu aufgerollt werden.