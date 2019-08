Cloppenburg Nach einem haarsträubenden Überholmanöver auf der Bundesstraße 72 bei Cloppenburg am 25. März 2019 waren zwei Schwerverletzte zu beklagen gewesen, darunter ein 26-jähriger Bremen. Er hatte den Unfall verursacht. Das Cloppenburger Amtsgericht hat den Bremer am Freitag wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2700 Euro und einem sechsmonatigen Fahrverbot verurteilt.

Der Angeklagte war am späten Abend des 25. März nüchtern auf der Bundesstraße 72 von Cloppenburg kommend in Richtung Emstek unterwegs gewesen. Die B 72 ist dort auf drei Spuren mit wechselseitigen Überholmöglichkeiten ausgebaut. Als der Angeklagte die Überholspur hatte, setzte er zum Überholen von vor ihm fahrenden Lastwagen an. Dabei machte er einen fatalen Fehler, denn er konnte nicht sehen, wie viele Lastwagen es waren. Er hätte deswegen gar nicht überholen dürfen.

Die Lkw ließen zwischen sich kaum Platz. Und so sah der Angeklagt erst beim Überholen, dass die Lastwagenkolonne kein Ende nahm. Der 26-Jährige gab Gas. Eine Lücke zum Einscheren fand sich aber nicht, und die Lkw nahmen kein Ende. Nun endete für den Angeklagten die Überholspur. Er sah bereits den Gegenverkehr. In letzter Not zog er sein Fahrzeug nach rechts in die Seite eines Lastwagens. Dann raste er frontal in den Gegenverkehr.

Sowohl der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs als auch der Angeklagte wurden schwer verletzt. Der 26-Jährige arbeitet im Außen-Pflegedienst. Er ist auf sein Auto angewiesen. Weil er nicht vorbestraft ist und nüchtern war, beließ es das Gericht neben der Geldstrafe bei einem sechsmonatigen Fahrverbot. Nach dem Unfall war sein Führerschein eingezogen worden. Diese Zeit wird auf das Fahrverbot angerechnet, so dass der Angeklagte in zwei Monaten seinen Führerschein zurückerhält.