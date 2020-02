Cloppenburg Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag zwischen 21.10 und 21.25 Uhr eine 46-jährige Cloppenburgerin auf einer Brücke nahe eines Restaurants an der Mühlenstraße in Cloppenburg überrascht und mit einem Stock attackiert.

Hierbei wurde die 46-Jährige leicht verletzt. Nachdem sich die Frau gegen die Tatverdächtigen mit ihren Gehhilfen gewehrt hatte, flüchteten die Unbekannten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter sind circa 170 bis 175 cm groß und sollen beide dunkle Haare haben. Ein Tatverdächtiger soll weiße Schuhe getragen haben, so die Polizei.

Als sich die 46-Jährige wehrte, fiel eine Gehhilfe auf die Straße und wurde vermutlich von einem silbernen PKW überrollt. Die Insassen des Pkw sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) in Verbindung zu setzen.